Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время мониторинга

Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале. Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, мониторинг был проведен 19 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания). С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). “Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах”, - отмечается в сообщении.