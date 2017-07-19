Армения будет отчитываться России о применении вооружений?

Правительство Армении обсудит вопрос о ратификации Соглашения между Россией и Арменией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между двумя странами о развитии военно-технического сотрудничества (от 25 июня 2013 года).

Согласно документу, Армения будет обязана предъявить по запросу РФ необходимую информацию и документацию, подтверждающую целевое использование поставляемой в страну российской продукции военного назначения.

Иными словами, Россия может потребовать документы о том, куда направляется закупленное Арменией вооружение и техника. И Армения обязуется предоставлять такую информацию.

Россия продает Азербайджану оружия в гораздо большем количестве, чем Армении. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном было подписано в 2003 году с правом пролонгации. В этом соглашении есть пункт, в соответствии с которым стороны не могут использовать оружие, полученное по соглашению, против третьих стран «в целях, противоречащих принципам ООН».

Однако, не известно, обязуется ли Азербайджан предоставлять России данные о том, как он использовал закупленное у нее вооружение и технику.