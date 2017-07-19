Кандидаты в президенты Арцаха выступили в парламенте страны

Политика Азербайджана не способствуют нахождению решения Карабахского конфликта, считает Бако Саакян. Как сообщает Sputnik, кандидат в президенты и действующий президент Арцаха Бако Саакян во время выступления в парламенте страны заявил, что условий для всеобъемлющего урегулирования конфликта в Карабахе не существует. "Азербайджан не отказался от силового решения по Карабаху, что показали апрельские события, во время которых Баку попытался уничтожить Карабах за счет молниеносной войны", — сказал Саакян. По его словам, несмотря на то, что Карабаху удалось отбросить врага, нанеся ему серьезные потери, вскрылся и ряд проблем, над устранением которых власти активно работают. "В вопросе Карабахского конфликта нет надежных условий для всеобъемлющего урегулирования", — сказал Саакян. Причина этого, по его словам, в том, что Азербайджан продолжает реваншисткую политику. При этом Саакян отметил, что Степанакерт выступает за восстановление полноценного формата переговоров с участием Карабаха. По его мнению, вопрос усиления и развития республики является основополагающим, от него зависит будущее всего армянства. Эффективные вооруженные силы Карабаха, по его словам, залог государственности, а повышение боеспособности, обеспечение современной техникой, укрепление передовой линии — приоритет для властей. Саакян отметил, что вопросы обороны напрямую связаны с внешнеполитическими вопросами. В основе внешней политики лежит поддержание добрососедских отношений, как с Россией, так и ЕС и США. Саакян также коснулся работ и программ, осуществленных за время своего правления. В вопросе строительства госинститутов акцентировал внимание на том, что удалось добиться внутриполитической стабильности. На пост президента Карабаха баллотируются два кандидата: Бако Саакян и руководитель парламентской фракции "Движение 88" Эдуард Агабекян. Степанакерт должен жестко поставить вопрос возобновления своего участия в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, считает кандидат в президенты Карабаха Эдуард Агабекян, сообщает Sputnik. По его словам, с начала 2000-х годов Карабах не участвует в переговорном процессе. По мнению Агабекяна, Нагорный Карабах должен поставить перед Арменией вопрос привлечения его в качестве третьей стороны переговоров. По его мнению, если случится новая война, то это уже будет "война не между странами, а между народами". Другой важный вопрос, требующий, по словам кандидата в президенты, скорого решения — демографический. Идеология "возвращение в Армению, возвращение в Карабах" не имеет альтернативы.