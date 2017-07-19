Председатель Общественного совета Армении считает смешным предложение спикера российской Госдумы Володина придать русскому языку в Армении статус официального. Об этом сообщается на сайте www.vazgenmanukyan.am . Напомним, что Володин сделал такое предложение в ответ на вопрос армянского коллеги Ара Баблояна, почему в России не признаются национальные армянские водительские права. «Это просто смешно. Знаете, что удивительно: английский распростраенн по всему миру и стал международным языком, в Индии это, к примеру, второй государственный язык, но никто к этому никого не принуждает, жизнь ведет к этому. Смешно, когда страна пытается насадить свой язык через водительские права. Хотя это предложение прозвучало из уст высокопоставленного чиновника, вряд ли это официальная позиция России. Водительские права могут использоваться во всех странах. В 1949 в Женеве была принята конвенция, в соответствии с которой в странах-подписантах водительские права считаются не национальными, а международными. В 1968 году была принята Венская конвенция, к которой присоединились и Армения, и Россия. В соответствии с Венской конвенцией, национальные права действуют во всех странах, присоединившихся к конвенции. Хотя есть некие разночтения. Например, Бразилия требует также нотариально заверенный перевод прав. Но ставить вот так вопрос ребром, вынуждая менять Конституцию из-за водительских прав, просто смешно и неприемлемо», сказал Вазген Манукян.
Вазген Манукян смеется над предложением Володина
- Страна - 19 Июля 2017, 11:30