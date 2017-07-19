Попытка начать демонтаж рынка Фирдуси в Ереване опять не удалась

Сегодня с утра сотрудники ереванской мэрии в сопровождении полиции прибыли в 33-й квартал Еревана (рынок Фирдуси) и попытались начать демонтаж с помощью трактора. Жители района и торговцы перекрыли дорогу и не позволили задействовать технику. Торговцы говорят, что их не предупредили заранее, им некуда идти, и они не собираются покидать рынок. Вчера они написали письмо Сержу Саркисяну, попросив время, но уже сегодня мэрия пыталась начать демонтаж. В настоящее время рынок не работает, жители района также не собираются уходить.