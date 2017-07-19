Попытка начать демонтаж рынка Фирдуси в Ереване опять не удалась

  • Lragir.am
  • Страна - 19 Июля 2017, 11:18
Сегодня с утра сотрудники ереванской мэрии в сопровождении полиции прибыли в 33-й квартал Еревана (рынок Фирдуси) и попытались начать демонтаж с помощью трактора.

Жители района и торговцы перекрыли дорогу и не позволили задействовать технику. Торговцы говорят, что их не предупредили заранее, им некуда идти, и они не собираются покидать рынок.

Вчера они написали письмо Сержу Саркисяну, попросив время, но уже сегодня мэрия пыталась начать демонтаж.

В настоящее время рынок не работает, жители района также не собираются уходить. 

Самое читаемое