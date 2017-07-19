В Армении находится глава МИД Эмиратов

Серж Саргсян сегодня, 18 июля, принял министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллу бин Зайеда Аль Нахьяна. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Серж Саргсян отметил, что Армения высоко ценит динамично развивающиеся отношения с ОАЭ и рассматривает визит министра как важный стимул для продвижения этих отношений. Отметив, что Армения дорожит сформировавшимся между двумя дружественными странами взаимодействием, президент с удовлетворением констатировал, что двусторонние межгосударственные отношения с каждым днем развиваются и укрепляются. Серж Саргсян с теплотой вспомнил свой визит в ОАЭ весной текущего года, который придал качественно новый импульс двусторонним отношениям. Президент выразил надежду, что визит министра в Армению обогатит повестку армяно-эмиратского сотрудничества новым содержанием. Поблагодарив президента за теплый прием, министр передал ему теплые приветствия и добрые пожелания руководства ОАЭ. Глава МИД ОАЭ выразил уверенность, что двусторонним отношениям можно придать больший темп, поскольку имеются политическая воля руководствадвух стран и крепкий фундамент для последовательного развития этих отношений. Глава МИД ОАЭ поблагодарил президента РА Сержа Саргсяна за решение, принятое на основе достигнутой с наследным принцем Абу-Даби, Шейхом Мохаммедом ибн Зайдом аль-Нахайяном –об освобождении граждан ОАЭ от въездных виз в РА. По словам министра, это является важным шагом для двух стран. Министр отметил, что как в сфере туризма, так и в сферах энергетики, сельского хозяйства и ряде других отраслей сторонам необходимо провести значительную работу для полноценной реализации имеющегося потенциала. Отмечается также, что в ходе встречи стороны обратились к региональным проблемам и вызовам, процессу мирного урегулирования карабахского конфликта.