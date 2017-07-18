«Выход» может предложить выход Армении из ЕАЭС

Депутат от фракции «Елк» (Выход) Геворг Горгисян заявил в эфире радио Азатутюн, что блок может инициировать выход Армении из Евразийского союза. Горгисян отметил, что ЕАЭС не гарантируются свобода и равенство, что проявилось, к примеру, в отношении к национальным водительским правам. О вероятности инициирования выхода из ЕАЭС накануне заявил лидер «Елк» Эдмон Марукян. На днях он направил письмо главе Евразийской комиссии Тиграну Саркисяну. Пока не известно, когда «Выход» намерен выступить с инициативой и с чем связано принятие окончтельного решения.