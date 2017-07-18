Завтра Парламент Арцаха изберет президент республики

Председатель Национального собрания Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян 18-го июля созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий, фракций НС и ответственные лица аппарата. Как сообщает пресс-служба парламента НКР, на обсуждение были вынесены требования регламента, связанные с ходом специального заседания НС. На специальном заседании парламент, согласно статье 168 Конституции, выберет президента Республики, который будет пребывать в должности до завершения полномочий действующего НС. Специальное заседание парламента состоится 19-го июля в 11:00.