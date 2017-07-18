Армянские «амазонки» - индикатор успеха правительства

Серж Саркисян заявил, что доволен политикой правительства. Само правительство также заявляет об успехах, но каждый раз оговаривается, что граждане страны почувствуют результаты этой политики через много лет. Что может стать индикатором успеха политики правительства? В армянской прессе, в том числе, на Lragir.am, периодически появляются репортажи из населенных пунктов, в которых не осталось мужского населения. Из-за «успешной» политики правительства мужчины этих сел вынуждены были уехать на заработки в Россию, что привело к тяжелейшим демографическим последствиям. Есть села, где даже усопших хоронят женщины, потому что в селе не осталось мужчин. Эти женщины растят детей, которые также вынуждены прерывать учебу, чтобы ехать на заработки. Они обрабатывают землю, держат скотину. Так бывает во время войны, когда мужчины на фронте, а женщинам остается держать тыл. В Армении настоящая социально-экономическая война против собственного народа. Жертвами этой войны стали прежде всего женщины и дети, семьи которых разделены, они живут от одного денежного перевода до другого, чтобы покрыть долги и начать брать новые. Эти села могут стать индикатором успеха политики правительства. Когда туда начнут возвращаться мужчины, когда у них появится стимул работать на собственной земле, и женщины смогут заняться женскими делами, тогда Серж Саркисян может заявить об успехах правительства. А пока запертые ворота в армянских селах, «армянские амазонки», живущие месяцами в селах без мужчин – живой приговор деятельности всех правительств.