Как сообщает ТАСС, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России. С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. Но для граждан стран, где русский язык закреплен как официальный, сделаны исключения. "Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения", - сказал Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном. В последнее время российские политики не стесняются в политических выражениях. На прошлой неделе, например, главный страж суверенитета России Рамзан Кадыров обещал весь мир «поставить раком» ядерным оружием. До него лексикон из подворотни не раз применял Путин, который недавно призвал разобраться с «борзотой» на каком-то заводе. Теперь спикер Володин выступает с непристойным предложением. Для Армении это действительно непристойное предложение. Не известно, что ответил Ара Баблоян, но до него, когда такое же предложение прозвучало в парламенте Армении из уст Дмитрия Киселева, ему «по-мужски» ответила Эрмине Нагдалян. Готова ли Армения признать русский официальным языком в Армении? Язык для армян – нечто даже более сакральное, чем суверенитет. Веками армяне существовали благодаря языку. И Россия не зря бьет по «сакральному месту».