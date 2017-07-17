Армения планирует увеличивать расходы на оборону на 26-27 млрд. драмов в год

/АРКА/. Начиная с 2018 года Армения планирует увеличивать расходы на оборону на 26-27 млрд. драмов ежегодно, сообщил журналистам в воскресенье министр финансов республики Вардан Арамян в ходе обсуждений программы среднесрочных расходов на 2018-2020 гг. "Расходы на оборону в Армении в 2020 году составят 4% от ВВП", — сказал он. Как отметил министр, данное решение обусловлено необходимостью сохранения военного баланса. По его словам, запланированные на 2017 год расходы на Министерство обороны, включая капитальные, составляют около 226 млрд. драмов (3,71% от ВВП). Ранее Арамян заявил, что номинальный объем ВВП на 2018 год запланирован в размере 5 трлн. 785 млрд. драмов, на 2019 год — 6 трлн. 341 млрд. драмов, а в 2020 году — 6 трлн. 974 млрд. драмов.