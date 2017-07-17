Известия: Россия берет организацию встречи Саркисяна и Алиева на себя

Известия Россия пытается организовать встречу между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым до конца нынешнего года. Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в МИД РФ. Ранее на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Там же было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств. По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, знакомого с ходом нагорно-карабахского урегулирования, организацией встречи между лидерами Армении и Азербайджана занимается Москва. — В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные, — сказал собеседник во внешнеполитическом ведомстве России. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что встреча в верхах сейчас как никогда актуальна. — Она не просто нужна, а крайне необходима. Не надо бегать по разным форматам и площадкам, консультироваться со странами, находящимися в 10 тыс. км от региона. Соседям надо договариваться. И в этом смысле надо усиливать координацию с Москвой. Поэтому я приветствую возможность такой встречи. Не до всего можно договориться, но это даст позитивный толчок. Я выступаю за скорейшее проведение переговоров лидеров Азербайджана и Армении. Это надо прежде всего этим странам, — сказал «Известиям» российский парламентарий. 11 июля глава российского МИДа Сергей Лавров провел встречи со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. Консультации состоялись в австрийском Мауэрбахе на полях неформального заседания глав МИД стран ОБСЕ. Между тем в МИД Армении высоко оценили посреднические усилия России и отметили важность переговорного процесса. Об этом «Известиям» сказал официальный представитель дипведомства Тигран Балаян. — Армения никогда не отказывалась от переговоров и встреч, поскольку переговоры — единственный путь урегулирования. Нужно отметить, что именно благодаря усилиям России, кропотливой работе посла Владимира Казимирова 23 года назад удалось добиться установления режима прекращения огня. Сопредседатели при самом активном участии России инициировали сотню встреч на уровне глав государств, министров иностранных дел, — сказал Тигран Балаян. В Азербайджане также не видят непреодолимых преград для организации встречи двух лидеров. Член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента страны Назим Асим Моллазаде сказал «Известиям», что переговоры состоятся, если будет четко сформулирована их повестка. — Если будет что обсуждать, то встреча президентов состоится. Но я бы не ждал от нее больших результатов. Все переговоры пока заканчиваются ничем. Если не обговаривать вопросы изменения статус-кво, вывода войск с территории Карабаха, то разговор окажется беспредметным. Надо активнее подключать Россию к переговорному процессу, — считает азербайджанский парламентарий.