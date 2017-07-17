Серж Саркисян: Армения не пойдет на уступки и через 20 лет, только компромисс

Армянская сторона всегда заявляла о необходимости компромиссов, а не уступок при урегулировании карабахской проблемы. Об этом заявил президент Армении Серж Саркисян в интервью программе "Р-Эволюция" телеканала "Армения", которая вышла в эфир 16 июля. "За последние 20 лет мы никогда, нигде и никоим образом не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте разрешения проблемы. Это - разные понятия. Уверен, что если проблема не решится в течение 20 лет, у армянской стороны никогда не возникнет желания посредством уступок смягчить ситуацию. Это губительный путь, который не может привести к урегулированию проблемы",- отметил Серж Саркисян. Серж Саркисян подчеркнул, что армянская сторона придерживается трех принципов: Первый: реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение - право, данное свыше, предусмотренное уставом международных структур право, признанный международным правом принцип, который должен быть реализован. Второй принципиальный пункт - Нагорно-Карабахская Республика должна иметь сухопутную границу с Республикой Армения. НКР должна иметь надежные гарантии безопасности. Говоря о возможном подключении НКР к переговорному процессу, Серж Саркисян напомнил, что Баку отказывается от проведения переговоров с участием Степанакерта. "Но во всех вариантах, которые мне известны, Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в формировании основного документа. Участие Карабаха в разработке документа вокруг принципов урегулирования обязательно", — подчеркнул президент Армении.