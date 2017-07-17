Серж Саркисян: В нашей экономике видны положительные сдвиги

В экономике Армении видны положительные сдвиги, заявил Серж Саркисян в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения». Работу правительства Карена Карапетяна нужно оценивать положительно, добавил он. Говоря про обещание Правительства Армении привлечь в ближайшие годы 3 млрд долларов инвестиций, он заявил: «Думаю, главное – тенденция. А она положительная. Мы имеем дело с процессами, людьми, и все процессы мы предусмотреть не можем. Поэтому мы и прогнозируем. Конечно, мы не должны расставаться с реалистичностью, но я говорю об ином: я вижу положительные сдвиги в экономике. Вижу возможности для увеличения инвестиций, причём существенного». Саркисян ответил и на вопрос о не всегда выполнявшихся обещаниях прежних правительств, в том числе о минимальной зарплате и экономическом росте. «Во-первых, при избрании президентом на второй срок я не называл никаких цифр. Те цифры, которые Вы слышали от других, записаны в программе Правительства 2013 г, которую утвердил парламент. Многочисленные показатели были выполнены. Да, по минимальной зарплате – не до конца. Но по экономическому росту – до конца. Тогда Правительство обещало, а я – одобрил, что минимальная зарплата должна удвоиться. Минимальная зарплата была 32,5 тыс. драмов, а в прошлом году – уже 55 тыс. то есть выросла в 1,7 раза. То есть не выполнили на 0,3. При этом мы отмечали, что показатель этот - общий, целевой», - заметил президент. На замечание об экономическом росте в 3,5% при обещанных 6-7%, президент отметил: «Нет, обещалось 3-5%, а оказалось 3%. Именно поэтому менялись и правительства. А что было лучше – обещать 2 процента, а сделать 3%, а потом бить себя в грудь? Кроме того, моё выступление, слава Богу, прозвучало после выборов, а не до них. То есть я ставлю перед Правительством цель. А какую цель нужно тогда ставить - низкую или высокую? Я счёл правильным второе. Всегда нужно стремиться к большему», - заявил президент, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Серж Саркисян: В нашей экономике видны положительные сдвиги
- Страна - 17 Июля 2017, 10:17