В военных учениях НАТО в Румынии участвуют также военнослужащие Армении

Радио Азатутюн Около 5 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО и их союзников, в том числе Армении, проводят учения в Румынии. За ходом учений следят высокопоставленные военные Североатлантического альянса и президент Румынии. В начале учений военные США, Украины, Армении, Румынии и Хорватии открыли огонь при поддержке ВВС США и Румынии. Проводящиеся под командованием США военные учения начались на этой неделе и продолжатся до 20 июля. Сообщается, что цель учений состоит в том, чтобы вселить уверенность в страны Восточной Европы, где обеспокоены тем, что Россия может пойти на новые агрессии после аннексии Крыма.