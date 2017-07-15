Итальянская компания готовится инвестировать в Армению

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 15-го июля, принял заместителя директора итальянской компании IDS Альберико Паренте и основателя, директора компании Technology & Sience Dynamics (TSD) Ваана Шакаряна. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, 14-го июля компании IDS и TSD заявили о начале сотрудничества в ИТ-сфере и об основании научно-исследовательской лаборатории и нового филиала форензического производства высоких технологий посредством инвестиций на сумму в размере 10 миллионов евро. Премьер Карапетян придал важность инициированию инвестиционной программы в сфере информационных технологий в нашей стране, заверив в том, что итальянская компания и все иностранные инвесторы в лице Правительства Армении имеют надежного партнера. В свою очередь Альберико Паренте поблагодарил премьер-министра за готовность оказать содействие, высоко оценив активную работу Фонда развития Армении в направлении начала сотрудничества. Констатировав наличие в Армении хорошей базы для ведения деятельности в научно-исследовательской сфере, замдиректора компании IDS отметил, что на начальный стадии компания планирует инвестировать в форензическую сферу, при этом заметив, но они не ограничатся лишь этой отраслью. Ваан Шакарян и Альберико Паренте представили Карену Карапетяну детали инвестиционной программы. В ходе встречи было отмечено, что она будет реализована в течение 5 лет и параллельно с увеличением объема будет основан отдельный центр. Сделка стала возможна также в результате налаживания бизнес-связей в рамках заседания армяно-итальянской межправительственной комиссии и форума Армения-Италия, достижения конкретных договоренностей.