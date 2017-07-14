Предупреждение Азербайджану: о чем намекает Серж Саркисян

«Тот, кто считает, будто Искандеры имеют сугубо психологическое значение, не понимает, что такое Искандер. Понимающий знает катастрофическую силу этого оружия», заявил Серж Саркисян в программе Р-Эволюция. Он также сказал, что Армения обладает самыми современными вооружениями. Накануне в интервью РИА Новости министр обороны Азербайджана заявил, что к них есть противоракетные средства, способные сбивать Искандеры. Он сказал, что у них в 50 раз больше ракет, чем у Армении. Между тем, русские утверждают, что Искандеры могут пробить любую оборону. Азербайджанский министр также заявил, что Азербайджан в апреле одержал победу в том числе благодаря российским вооружениям. После Апрельской войны Серж Саркисян заявил после встречи в Берлине с Ангелой Меркель, что армянская армия воюет оружием 80-х годов. Сейчас говорят о том, что в этом месяце намечаются какие-то события. Командос, например, утверждает, что все прояснится в июле. Инцидент 4 июля получил широкий международный резонанс, за которым последовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе. В тот же день Россия поставила Азербайджану современные ракеты, после чего Гасанов дал интервью. Азербайджанское политическое руководство в свою очередь заявило, что будет поддерживать эскалацию на границе, пока армянские войска не будут выведены. В российско-азербайджанских отношениях сложилась странная ситуация – Россия применяет политику кнута и пряника и, судя по всему, пытается подтолкнуть Баку к каким-то шагам. Есть мнение, что этот шаг не обязательно будет направлен против армян. И на этом фоне Серж Саркисян говорит о мощи Искандеров. Ранее он заявлял, что при необходимости не моргнув отдаст приказ стрелять. Это превентивное предупреждение Азербайджану о том, что раз в апреле Армения одолела Азербайджан оружием 80-х годов, то с новейшими вооружениями это не составит особого труда? Или это превентивный удар в другом направлении?