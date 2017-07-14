Потенциал и готовность есть: что же мешает сотрудничеству?

В рамках серии встреч, посвященных экономическому компоненту внешней политики Армении, проводимых президентом республики Сержем Саргсяном, сегодня были рассмотрены армяно-американские торгово-экономические отношения, динамика и перспективы их развития. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства. Посол Армении в США Григор Ованнисян доложил об армяно-американских двусторонних программах и достижениях, целевых направлениях развития взаимодействия, краткосрочных и среднесрочных целях в ряде перспективных сфер и о работе, проводимой посольством РА в США в данных направлениях. В начале встречи отметив, что в текущем году Армения и США отмечают 25-летие установления межгосударственных отношений, президент С. Саргсян подчеркнул, что на протяжении этих лет между двумя странами установились прочные партнерские связи. Армения и США сотрудничают в многочисленных сферах, и данное сотрудничество привело к тому, что сегодня между двумя странами сформировался высокий уровень взаимопонимания. «После провозглашения независимости Армении США оказывали постоянное содействие, и техническая и гуманитарная помощь со стороны руководства США, оказанная Армении на протяжении этих лет, достигает порядка 2 млрд долларов. Это серьезный вклад с учетом также того обстоятельства, что США постоянно поддерживают нас в проведении реформ. Постепенно поддержка превращается в экономическое сотрудничество, и сегодня свыше 800 действующих в Армении компаний с участием американского капитала вносят серьёзный вклад в это дело. Считаю, что наше сотрудничество с компанией “Контур глобал” в энергетической сфере должно служить хорошим примером для других энергетических компаний. В сфере горнодобывающей промышленности компания “Лидиан Интернешнл” также осуществляет серьезные инвестиции, что тоже может служить очень хорошим примером сотрудничества. Конечно, давно сформировалось сотрудничество в IT-сфере. И то, что у нас есть на сегодняшний день в данной сфере, конечно, весьма ценится, однако имеется огромный потенциал. Хочу также обязательно отметить полезную работу Агентства США по международному развитию (АМР США), которое на протяжении этих лет постоянно поддерживало реформы, проводимые в Армении. Безусловно, мы не должны забывать о деятельности Американского университета Армении, которая также тесно связана с экономикой. Это хорошая кузница подготовки кадров. Важно, что этот университет постоянно развивается. Тем не менее, как и во всех отношениях, мы пока не удовлетворены уровнем сегодняшних отношений: существует серьезный потенциал развития с учетом уровня развития экономики США, готовности данной страны, и, безусловно, наличия обладающей огромным потенциалом армянской общины в США», – отметил С. Саргсян. В ходе встречи с представителями заинтересованных министерств и ведомств подробно были обсуждены представленные в докладе Г. Ованнисяна показатели, существующие проблемы и программы, нацеленные на их решение. Глава государства дал поручения.