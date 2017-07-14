Россия разрешила всем в ЕАЭС, кроме Армении

Россия позволила водителям из всех стран ЕАЭС, кроме Армении, заниматься предпринимательской деятельностью в России по национальным водительским правам. Последняя поправка в закон сняла ограничения для стран, где русский язык является официальным – а это Киргизия, Казахстан и Беларусь.

Фактически, из ЕАЭС остались без права работы в России только водители из Армении. Министр юстиции Армении Давид Арутюнян уже заявил, что это внутреннее дело России – вводить ограничения. Он всего лишь пожал плечами.

Россия пытается добраться до самого сакрального для армян – языка. Теперь она предлагает торг – официальный русский язык в обмен на право для армянских водителей.

Недавно министр образования России Ольга Васильева предложила странам СНГ перейти в письменности на кириллицу. В Армении, где пользуются алфавитом, созданным за несколько сот лет до кириллицы, это вызвало волну возмущения. Кто-то попытался оправдаться, заявив, что Васильева, мол, имела в виду другие государства СНГ, которые не имеют своего алфавита. Однако, Васильева не стала потом уточнять свое предложение.

Русский язык в Армении действительно сейчас не на первом месте, как это было в советские годы. Особенно молодежь почти не владеет русским и не желает им пользоваться. Возможно, именно в этом причина того, что российская пропаганда, которая транслируется через многочисленные телевизионные и другие каналы, проходит в Армении «мимо ушей». Здесь давно не верят в российские сказки, вернее, просто не слушают их.

То, что Россия разрешила водителям всех стран ЕАЭС работать в России, кроме Армении, можно рассматривать как признание Россией того, что Армения совершенно чужда для евразийского пространства.