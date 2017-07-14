Серж Саркисян: Высоко ценю помощь Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй

По случаю национального праздника Франции президент Армении Серж Саркисян 14 июля посетил посольство Франции в РА. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Он поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу. В очередной раз подчеркнув, что для армянского народа Франция является духовно-близкой страной, а для Армении – надёжным и хорошим партнёром, президент Саркисян заверил, что Армения продолжит прилагать усилия для непрерывного укрепления двусторонних отношений и дружбы между армянским и французским народами. Президент Саргсян попросил посла Шарпантье передать его тёплые приветствия президенту Эммануэлю Макрону. Президент и посол Франции обсудили возможности расширения и углубления армяно-французских многоплановых отношений в различных отраслях и обоюдно подчеркнули важность тесного взаимодействия также в рамках предстоящего проведения в Армении саммита Франкофонии. Посол Жан-Франсуа Шарпантье выразил благодарность Саркисяну за посещение посольства, тёплые поздравления и добрые пожелания. Серж Саркисян по случаю праздника также направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону. «Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие являются стабильной основой для дальнейшего всестороннего развития и углубления армяно-французского взаимодействия. Уверен, что совместными усилиями продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию связи как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, во благо наших народов. Армения придаёт большое значение усилиям, предпринимаемым Францией вместе с Россией и США, в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ ради мира и стабильности в нашем регионе. Высоко ценю помощь Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй, а также на международной арене, в том числе налаженное между нашими странами тесное сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии. Вновь поздравляя с национальным праздником Франции, желаю Вам успехов и всяческих благ, а дружественному народу Франции – дальнейшего прогресса и благоденствия», – говорится в поздравительном послании президента РА президенту Франции.