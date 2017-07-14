Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

Госдума ратифицировала соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года, передает РИА Новости. Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности. Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.