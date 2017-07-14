Серж Саргсян 13-го июля в санатории министерства обороны республики «Горная Армения» в Дилижане принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ "Наблюдательный пункт", "Честь имею" и "Это я". Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Министры обороны, образования и науки РА, организаторы общественных обсуждений, курсанты Военного института им. Вазгена Саргсяна, приглашенные на обсуждение студенты ряда вузов и командиры воинских частей обменялись мнениями относительно итогов публичных дискуссий, представили свои предложения и точки зрения. Глава государства поблагодарил всех участников дискуссии, подчеркнув, что представленные программы и ход общественных обсуждений вокруг них являются доказательством последовательной реализации политики укрепления и развития ВС РА. По словам президента, программы "Наблюдательный пункт", "Честь имею" и "Это я", призваны творчески решить имеющиеся проблемы, которые не сейчас возникли, однако, как отметил он, часть предлагаемых решений является новой и уместной. Президент при этом с удовлетворением констатировал, что в полученных от представителей разных слоев общества мнениях и оценках доминирует положительный подход. Президент также подчеркнул, что никто и не утверждает, что представленные программы являются совершенными и в них учтены все детали. Однако, по его убеждению, полученные по итогам широких общественных обсуждений предложения улучшат эти программы. Об окончательном заключении можно будет говорить после их испытания на практике.