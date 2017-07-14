Серж Саргсян 13-го июля в санатории министерства обороны республики «Горная Армения» в Дилижане принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ "Наблюдательный пункт", "Честь имею" и "Это я". Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Министры обороны, образования и науки РА, организаторы общественных обсуждений, курсанты Военного института им. Вазгена Саргсяна, приглашенные на обсуждение студенты ряда вузов и командиры воинских частей обменялись мнениями относительно итогов публичных дискуссий, представили свои предложения и точки зрения. Глава государства поблагодарил всех участников дискуссии, подчеркнув, что представленные программы и ход общественных обсуждений вокруг них являются доказательством последовательной реализации политики укрепления и развития ВС РА. По словам президента, программы "Наблюдательный пункт", "Честь имею" и "Это я", призваны творчески решить имеющиеся проблемы, которые не сейчас возникли, однако, как отметил он, часть предлагаемых решений является новой и уместной. Президент при этом с удовлетворением констатировал, что в полученных от представителей разных слоев общества мнениях и оценках доминирует положительный подход. Президент также подчеркнул, что никто и не утверждает, что представленные программы являются совершенными и в них учтены все детали. Однако, по его убеждению, полученные по итогам широких общественных обсуждений предложения улучшат эти программы. Об окончательном заключении можно будет говорить после их испытания на практике.
Проекты "Наблюдательный пункт", "Честь имею" и "Это я" призваны творчески решить имеющиеся проблемы
- Страна - 14 Июля 2017, 12:09