Уровень экономических отношений между Арменией и Францией неудовлетворительный – посол

/АРКА/. Уровень экономического взаимодействия между Арменией и Францией находится на низком уровне, отметил в четверг на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье. "Политический уровень взаимоотношений между нашими республиками находится на высоком уровне, и экономический, очевидно, до него не дотягивается. Внешнеторговый оборот между странами достигает всего 50 млн. евро в год", - сказал он. Вместе с тем посол отметил, что, несмотря на невысокий показатель товарооборота, Франция в значительной степени вовлечена в экономическую сферу Армении. "Французские предприниматели долгое время не были осведомлены относительно возможностей армянского рынка. Сейчас же многие крупные компании показывают свою заинтересованность в выходе на рынок Армении", - сказал Шарпантье. По его словам Армения также рассматривается как площадка для выхода на рынок Ирана и ЕАЭС.