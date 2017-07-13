«Айкакан жаманак»: Проезд в общественном транспорте может подорожать

Газета «Айкакан жаманак» пишет, что в эти дни муссируются слухи о том, что с сентября в Ереване повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом согласно тем же слухам, вначале подорожание предусматривалось в августе, внутренним войскам было поручено отсрочить отпуск из-за прогнозируемой общественной напряженности. Однако потом процесс был отложен до сентября. Глава пресс-службы мэрии Еревана Артур Геворкян, касаясь этого вопроса в беседе с корреспондентом издания, опроверг, что в сентябре ожидается изменение тарифа. Однако он затруднился прогнозировать, что будет в результате завершения процесса реформ в дальнейшем. Как известно, международная консалтинговая компания «WYG INTERNATIONAL

LIMITED» получила заказ на разработку новой маршрутной сети столицы и должна представить целостный пакет предложений. Это было предусмотрено в июне. В мэрии не уточняют, какие предложения представила международная консалтинговая компания.