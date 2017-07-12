Депутаты Армении и Арцаха призывают применить санкции к Азербайджану

Парламентские комиссии по внешним связям Армении и Арцаха призвали международное сообщество применить экономические и иные санкции против Азербайджана. По итогам совместного заседания в Степанакерте комиссии парламентов двух армянских государств приняли заявление, в котором указали на важность соблюдения бессрочных соглашений 1994-95 гг. о перемирии, имплементации венских и санкт-петербургских договоренностей о размещении механизмов расследования как меры сдерживания. В заявлении осуждается нарушение со стороны Азербайджана Женевской конвенции, размещение огневых точек близ населенных пунктов и использование населения в качестве живого щита. Депутаты Армении и Арцаха призывают применить к Азербайджану адресные политические и экономические санкции. Они также ожидают более эффективных шагов сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного процесса, а также поддержки усилия МГ ОБСЕ со стороны мирового сообщества.