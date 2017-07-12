Шармазанов: Между Баку и Москвой пробежала черная кошка

В отношениях Москвы и Баку наметился разлад. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 12 июл на пресс-конференции, сообщает news.am. Он напомнил, что за последнее время российская сторона адресовала властям Азербайджана два важных мессиджа. «Не случайно также заявление МИД России касательно дискриминации граждан РФ в Азербайджане. Можно предположить, что российско-азербайджанские отношения не в лучшем русле», - отметил вице-спикер, напомнив, что на днях было сообщение Пограничного Управления ФСБ России в Армении, где содержалась формулировка НКР. «Это не случайные заявления. В отношениях Москвы и Баку, возможно, пробежала кошка. И возможно, это черная кошка»,- заметил Шармазанов. По его словам, это не означает, что отношения между Россией и Азербайджаном прекратятся: «У России есть серьезные интересы в регионе. Но факт в том, что двумя заявлениями РФ посылает мессиджи». При этом он отметил, что армянская сторона неоднократно высказывала свое мнение по вопросу продажи Россией вооружения Азербайджану. По его словам, недовольство высказывалось в том числе и на встречах с российскими коллегами. «Мое мнение не изменилось. Азербайджан не то государство, которому можно продавать вооружение. Его можно продавать тем, кто защищается», - заметил вице-спикер. Вместе с тем, считает Шармазанов, это не должно препятствовать углублению политического и военно-политического сотрудничества Армении и России. «Оно носит союзнический характер. На данный момент Армения и России реализуют закрепленные соглашением пункты. Отношения Армении и России не должны обуславливаться этими», - отметил вице-спикер, сообщает news.am.