Заявление сопредседателей Минской группы после встречи Налбандян-Мамедьяров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением в связи с состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречей глав МИД Армении и Азербайджана. В заявлении отмечено, что министры встретились для обсуждения деталей дальнейшей работы по карабахскому урегулированию. Министры согласились передать президентам предложение сопредседателей встретиться в этом году. Сопредседатели предложили свою помощь в организации встречи. Обсуждалась также ситуация на линии соприкосновения. Министры и сопредседатели согласились встретиться вновь в сентябре в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, говорится в заявлении.