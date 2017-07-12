Заявление сопредседателей Минской группы после встречи Налбандян-Мамедьяров

  • Lragir.am
  • Страна - 12 Июля 2017, 12:43
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением в связи с состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречей глав МИД Армении и Азербайджана.

В заявлении отмечено, что министры встретились для обсуждения деталей дальнейшей работы по карабахскому урегулированию.

Министры согласились передать президентам предложение сопредседателей встретиться в этом году. Сопредседатели предложили свою помощь в организации встречи.

Обсуждалась также ситуация на линии соприкосновения.

Министры и сопредседатели согласились встретиться вновь в сентябре в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, говорится в заявлении. 

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