Серж Саркисян назначил послов

Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 12 июля Армен Еганян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Другим указом президента, послом Армении в Канаде (резиденция в Оттаве) назначен Левон Мартиросян. Грачья Агаджанян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Дании и Норвегии. Другим указом президента послом Армении в Дании (резиденция в Копенгагене) назначен Александр Арзуманян.