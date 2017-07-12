Серж Саркисян назначил послов

  • Lragir.am
  • Страна - 12 Июля 2017, 11:30
Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 12 июля Армен Еганян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Другим указом президента, послом Армении в Канаде (резиденция в Оттаве) назначен Левон Мартиросян.

Грачья Агаджанян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Дании и Норвегии. Другим указом президента послом Армении в Дании (резиденция в Копенгагене) назначен Александр Арзуманян.

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