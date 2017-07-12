Министры ИД встретятся еще раз в сентябре в Нью-Йорке

Главы МИД Армении и Азербайджана – Эдвард Налбандян и Эльмара Мамедъяров встретились в Брюсселе с сопредседателями МГ ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, обсуждалось создание условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Эдвард Налбадян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, в том числе, имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт Петербурге. Сопредседатели попросили министров иностранных дел передать президентам стран предложения об организации саммита в этом году. Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в рамках заседания Генассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.