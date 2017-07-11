Армения призывает к закреплению присутствия ОБСЕ в регионе

Пока Азербайджан отказывается придерживаться обязательств, закрепленных в соглашениях о перемирии 1994-1995 гг., и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге, особенно, по части создания механизмов расследования нарушений перемирия, который может служить и механизмом предотвращения, ответственность за провокации ложится на азербайджанскую сторону. Об этом в речи на встрече министров ИД стран-членов ОБСЕ в Австрии заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. «Причины регресса сотрудничества и распада доверия не ограничиваются противоречиями в ряде сфер», сказал Налбандян. Необходимо отметить злоупотребление принципом консенсуса, в результате чего одна из стран диктует свою волю другим. Отказ Азербайджана присоединиться к консенсусу по продлению мандата офиса ОБСЕ в Ереване наносит ущерб не только деятельности полевых миссий, но и сотрудничеству по выполнению полномочий, сказал министр. Эдвард Налбандян отметил, что Азербайджан противопоставляет себя ОБСЕ во всех плоскостях. Азербайджан уничтожает армянское культурное и историческое наследие, поощряя ненависть к армянам. Возможно, лозунг «все армяне нам враги» Азербайджан считает проявлением «умной силы». Но всем прекрасно известно, что люди с армянскими фамилиями вынуждены воздерживаться от посещений Азербайджана, где они могут стать жертвами фанатичного расизма, сказал министр. В апреле 2016 года Азербайджан осуществил широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха, с грубейшими нарушениями гуманитарного права – в отношении гражданского населения, в том числе, к старикам и детям, было проявлено воистину варварское отношение, их тела расчленяли, отрубали головы, и это получило осуждение международного сообщества. Сопредседатели Минской группы инициировали Венскую и Санкт-Петербургскую встречу с целью преодоления последствий агрессии Азербайджана, отметил министр. Он напомнил, что было достигнуто соглашение о внедрении механизма ОБСЕ по расследованию нарушений перемирия, а также расширении возможностей наблюдательской миссии ОБСЕ на границе. Была подтверждена приверженность мирному урегулированию и трехсторонним соглашениям о перемирии 1994-95 гг.. Доверие выстраивается при условии выполнения договоренностей. Армения и Арцах согласились выполнить их, Азербайджан отступился, как это делал уже не раз. Это ставит под сомнение способность Баку выступать в качестве стороны переговоров, отметил Налбандян. Доверие в рамках ОБСЕ означает прежде всего доверие к способности организации адекватно реагировать на вызовы безопасности в Европе. Мы убеждены, что ОБСЕ, на основе предложений сопредседателей, должно закрепить свое присутствие в регионе конфликта, отметил он. ОБСЕ должно способствовать уважению всеми сторонами режима перемирия, избегания эскалаций и построения доверия. Народы вправе знать, кто ведет их к потерям и по пути страданий. Объективное выявление угроз важно для восстановления доверия к организации, подчеркнул министр. Он напомнил, что сопредседатели МГ указали в одном из заявлений на Азербайджан как инициатора насилия. Сопредседатели и ранее призывали Азербайджан воздержаться от эскалации и уважать мандат Минской группы, прекратить попытки перевести урегулирование в иные форматы и согласиться с созданием механизма расследования инцидентов. В ответ на попытки Азербайджана поставить под сомнение соглашения о перемирии 1994-95 гг. сопредседатели однозначно заявили, что соглашения бессрочные, и их надлежит строго выполнять, сказал Налбандян. Но Азербайджан продолжает свои провокации в зоне конфликта и демонстрирует, что не способен прислушаться даже к адресным призывам. 4 июля руководство Азербайджана, по примеру террористических организаций, используя свой народ в качестве живого щита, обстреляло территорию Нагорного Карабаха из тяжелой артиллерии, в том числе, ракетных артиллерийских установок. В ответ Армия обороны НК вынуждена была перейти к действиям по замозащите. Пока Азербайджан отказывается придерживаться обязательств, закрепленных в соглашениях о перемирии 1994-1995 гг., и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге, особенно, по части создания механизмов расследования нарушений перемирия, который может служить и механизмом предотвращения, ответственность за провокации ложится на азербайджанскую сторону, сказал Эдвард Налбандян. Это указывает на необходимость применения более осязаемых мер сдерживания в отношении Азербайджана, отметил он.