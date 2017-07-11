Лавров и Налбандян о необходимости выполнения венских соглашений

В Мауэребахе, на полях неофициальной встречи глав МИД стран-членов ОБСЕ встретились министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров. Министры обратились к вопросам двусторонней армяно-российской повестки, обратив особое внимание на выполнение договоренностей глав государств. Были обсуждены также региональные и международные проблемы. В повестке встречи был также вопрос карабахского урегулирования. В этом контексте стороны отметили необходимость реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.