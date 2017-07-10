БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый доклад по парламентским выборам в Армении - news.am

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало итоговый доклад по парламентским выборам в Армении 2 апреля. В докладе отмечается, что в целом в ходе выборов соблюдались основные свободы, и кандидаты смогли провести избирательную кампанию без ограничений. Отмечая общее недоверие общественности к избирательному процессу, авторы рекомендуют властям и политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу и любой форме давления на граждан, чтобы они принимали участие в избирательной кампании или же голосовали за того или иного кандидата. В докладе приветствуется недавнее проведение правовых реформ и рекомендуется учитывать пробелы и двусмысленности в законодательстве, в том числе в отношении агитации, правил финансирования избирательных кампаний и правовых положений и сроков подачи жалоб и апелляций. В целях обеспечения единообразного осуществления закона в докладе рекомендуется, чтобы Центральная избирательная комиссия разъясняла правовые положения посредством обязательных решений и предоставляла дополнительные рекомендации для нижестоящих комиссий. Наблюдатели констатируют, что выборы были хорошо организованы, в то же время предлагая активизировать усилия по расширению доступа к процедурам голосования для людей с физическими недостатками и ограниченной мобильностью. В докладе также содержится призыв к обеспечению более доступных и всеобъемлющих материалов по осведомленности избирателей. Авторы доклада приветствуют усилия властей по повышению точности списков избирателей, однако призывают продолжить меры по сокращению числа избирателей без полного адреса. В докладе положительно отмечается публикация отсканированных копий подписанных списков избирателей с участков в качестве важного фактора для идентификации избирателей, но рекомендуется, чтобы власти предприняли меры для обеспечения защиты личных данных избирателей. Отмечая недостатки в освещении кампании со стороны СМИ, в докладе рекомендуется установить четкие принципы для поведения представителей медиа, улучшить методологию мониторинга СМИ и расширить полномочия регулирующего органа СМИ вне официального периода действия кампании. Кроме того, предлагаются меры по обеспечению полной прозрачности в доступе к информации о владельцах того или иного СМИ. В целях повышения прозрачности и эффективности мониторинга за финансированием кампаний, наблюдатели рекомендуют, чтобы служба надзора и аудита располагала достаточными ресурсами, техническим опытом и независимостью. Среди других рекомендаций также отказ от обременительных процедур для регистрации групп наблюдателей, с тем чтобы обеспечить полную транспарентность избирательного процесса. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый доклад по парламентским выборам в Армении - news.am
- Страна - 10 Июля 2017, 20:16