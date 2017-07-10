Россия поставила в Азербайджан снаряды к ТОС-1А «Солнцепек» - Razm.info

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Июля 2017, 13:26
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы, открытых и закрытых огневых позиций.

Тактико-технические характеристики реактивных снарядов МО.1.01.04М:

§  Калибр — 220 мм

§  Масса — 217 кг

§  Длина — 3723 мм

§  Дальность стрельбы

§  максимальная 6 км

§  минимальная 1.6 км

Напомним, что Азербайджан приобрел установки ТОС-1А в 2011-2014 годах. В 2016 году эти системы применялись во врем апрельских боев против Армии Обороны Арцаха.

Отметим, что Армения также приобретает данные системы. В списке вооружения, которое будет закуплено по кредиту в 200 млн. долларов у России, также указаны ТОС-1А, сообщает Razm.info.

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