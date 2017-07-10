В Кишиневе состоялась неформальная встреча глав МИД стран «Восточного партнерства». Выступая на встрече, глава МИД Армении Эдвард Налбандян отметил важность совместной Рижской декларации, приоритеты партнерства Армения-ЕС, коснулся соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр отметил достижения Армении в программе «Горизонт 2020», «COSME», старт переговоров о создании общей авиационной зоны и «Творческой Европе». Министр напомнил, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве парафировано, его планируется подписать в ноябре в Брюсселе. По словам Налбандяна, Ереван и Брюссель завершили разработку приоритетов на 2017020 гг, а завтра в Ереване стартуют переговоры о содействии ЕС на те же годы. По его словам, Армения готова внести вклад в разработку такого проекта Заключительной декларации предстоящего саммита, который отразит сущность сотрудничества и направит усилия. Как отметил Налбандян, эффективное сотрудничество с ЕС внесло вклад в процесс конституционных реформ в Армении, организацию состоявшихся в апреле текущего года парламентских выборов, которые удостоились высокой оценки зарубежных коллег и международных организаций. Об этом сообщаетНовости Армении - NEWS.am.
Налбандян вновь заверил: соглашение с ЕС в ноябре будет подписано
- Страна - 10 Июля 2017, 13:18