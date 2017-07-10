Геворк Костанян указал на важность правозащитной роли Прокуратуры Армении

Депутат от фракции Республиканской партии Армении, бывший генпрокурор РА Геворк Костанян на заседании Национального собрания в понедельник напомнил недавние тезисы, прозвучавшие в речи президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня работника Прокуратуры. Президента Армении, в частности, заявил, что правоохранительная система для него имеет правозащитный характер. Если раньше мы говорили о принципе верховенства закона, то теперь мы перешли от верховенства закона к верховенству права. Это означает, что если закон действует, но в содержательном плане противоречит правам человека, то приоритет следует отдавать праву", - отметил Г. Костанян и констатировал: "Прокуратура всегда воспринималась в обществе как карательный орган". Он отметил, что президент обозначил верное направление. "Каждый обвиняемый, подсудимый должен быть уверен в том, что прокурор является гарантом законности, чтобы он не нуждался даже в адвокате. Прокуратура должна взять на себя роль гаранта законности", - заявил он. Геворк Костанян добавил, что Республиканская партии Армении предъявляет прокурору больше требований, чем оппозиция. "Наша фракция очень требовательна подходит к процессу установления справедливости, обеспечения законности", – подчеркнул он.