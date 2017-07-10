ПА ОБСЕ сожалеет об отсутствии прогресса в карабахском урегулировании

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Июля 2017, 10:10
Парламентская ассамблея ОБСЕ  сожалеет об отсутствии прогресса в карабахском урегулировании. Об этом говорится в Минской декларации, принятой по итогам сессии ПА ОБСЕ, завершившейся в Минске накануне 9 июля.

В документе отмечается, что ПА  выражает глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, призывает стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего возможного устойчивого урегулирования конфликта и настоятельно призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия, сообщает Новости Армении - NEWS.am.

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