Карен Карапетян принял послов стран ЕС

  • Lragir.am
  • Страна - 07 Июля 2017, 15:36
7 июля премьер-министр Карен Карапетян встретился с послами стран ЕС.

Как сообщает офис ЕС в Армении, собеседники обсудили повестку реформ в программе правительства на 2017-22 гг..

ЕС является крупнейшим донором Армении, торговым партнером и инвестором номер один и готов и впредь поддерживать Армению на пути реформ.

Собеседники обсудили пути усовершенствования деловой среды, активизации борьбы с коррупцией, улучшения положения с правами человека и повышения независимости судебной системы. 

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