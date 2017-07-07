Карен Карапетян принял послов стран ЕС

7 июля премьер-министр Карен Карапетян встретился с послами стран ЕС. Как сообщает офис ЕС в Армении, собеседники обсудили повестку реформ в программе правительства на 2017-22 гг.. ЕС является крупнейшим донором Армении, торговым партнером и инвестором номер один и готов и впредь поддерживать Армению на пути реформ. Собеседники обсудили пути усовершенствования деловой среды, активизации борьбы с коррупцией, улучшения положения с правами человека и повышения независимости судебной системы.