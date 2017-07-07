Петр Свитальски вновь ставит власти Армении перед выбором

В Ереване по инициативе ЕС состоялось открытие первой транспортной остановки, питающейся солнечной энергией.

Посол ЕС в Армении Петр Свитальски первым воспользовался услугой. «Все армяне хотят дешевой энергии и большей независимости, и мы, как ЕС, думаем, что со временем станет возможно и то, и другое», сказал он.

Солнце, человеческий потенциал и желание в Армении есть, а инвестиции будут обеспечены мировым сообществом, добавил посол.

Заявление Свитальского звучит на фоне предложений послов США, Франции и Германии о готовности инвестировать в энергетику Армении. Правительство Армении пока не ответило на эти предложения.

Посол Свитальски указывает на главную цель инвестиций – дешевая энергия и суверенитет для Армении. Хотят ли власти Армении этого для своих граждан? И что им мешает принять предложения, личные интересы?

Посол Свитальски намекает, что со временем это станет возможно. То ли власти не будут препятствовать, то ли их не будут спрашивать. Посол сказал, что они серьезно относятся к суверенитету Армении.