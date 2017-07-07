Сопредседатели МГ ОБСЕ зафиксировали, что Азербайджан прибег к провокации - пресс-секретарь МИД

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем последнем заявлении зафиксировали, что Азербайджан нарушил Женевскую конвенцию. Об этом в беседе с “Арменпресс” сказал пресс- секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ зафиксировали, что Азербайджан прибег к провокации и нарушил положения Женевской конвенции",- сказал пресс-секретарь МИД Армении.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) на состоявшемся 6 июля заседании Постоянного совета ОБСЕ выступили с новым заявлением в связи с нарушениями режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Сопредседатели в своем заявлении отметили, ччто расценивают имевший место 4 июля инцидент как провокационную акцию, которая подрывает усилия по мирному урегулированию и ставит под угрозу предстоящие переговоры.