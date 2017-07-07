Азербайджан вновь подверг артиллерийскому обстрелу позиции (видео)

7 июля Азербайджан вновь нарушил режим перемирия на южном направлении, применив пушки Д-44 и станковые противотанковые гранатометы, сообщает пресс-служба АО Арцаха. 6 июля азербайджанская пропаганда распространила очередную ложь о визите в село Алханлу военных атташе иностранных посольств и аккредитованных журналистов, которым якобы продемонстрировали «неопровержимые доказательства» отсутствия огневых точек в населенном пункте. Мы вновь подтверждаем, что АО Ацаха не таргетирует мирное население и объекты. Но в случае, когда противник, используя мирных жителей как щит, открывает огонь в направлении арцахских позиций, огневые точки будут и впредь уничтожаться. Представляем видео, на котором видна пушка, расположенная в Алханлу. Добавим, что 7 июля с 09.00 противник продолжает нарушать режим перемирия, в том числе, с использованием пушек и гранатометов, говорится в сообщении АО.