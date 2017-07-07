ООН и Минэкологии Армении подписали грантовое соглашение в $20 млн. в сфере энергопользования

/АРКА/. ООН и Министерство охраны природы Армении подписали в пятницу первое на евразийском пространстве и десятое во всем мире грантовое соглашение на сумму $20 млн., направленное на эффективное использование энергоресурсов. "Благодаря этому соглашению у нас будут внедрены энергосберегающие системы в многочисленных общественных и многоквартирных сооружениях. Это приведет к 50%-му энергосбережению и существенному сокращению выбросов тепличных газов", – сказал в ходе церемонии подписания соглашения министр охраны природы Армении Арцвик Минасян. По его словам, этот документ сломает стереотипы о том, что реализация экологических программ препятствует экономическому развитию. "Наоборот, благодаря соглашению у нас будут лучшие экономические, социальные и экологические результаты", – добавил он. В свою очередь, постоянный координатор ООН в Армении Бредли Бузетто отметил, что данное соглашение внесет существенный вклад не только в сферу энергетической безопасности страны, но и национальной безопасности. По его словам, программа также будет способствовать снижению затрат на энергоресурсы жителей Армении. В Армении 30% населения считается "энергетически бедным", то есть более 10% расходов семейного бюджета тратятся на энергоносители.