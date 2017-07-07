В Ереване состоялась презентация фильма,рассказывающего об учиненном Азербайджаном насилии в отношении мирного населения Арцаха

В Ереване 6 апреля состоялась презентация фильма "Арцах 2016. Второй день апреля" в рамках проекта "Обыкновенный геноцид". В фильме представлены свидетельства очевидцев об учиненном Азербайджаном в апреле 2016 года насилии в отношении мирного населения Арцаха, в частности, в отношении детей, пострадавших в результате артобстрела школы Неркин Чартар. Представлены также воспоминания матери и отца 12-летнего жителя арцахского села Неркин Чартар Вагаршака Григоряна, убитого азербайджанскими ВС в результате предпринятого противником артобстрела прилегающей к школе местности. "Фильм был готов еще в начале июня. Мы собирались представить его общественности в ближайшие дни, однако произошедшая 4 июля трагедия в одном из сел Азербайджана заставила нас ускорить показ фильма. Убеждены, что убийство азербайджанскими ВС в апреле 2016 года 12-летнего жителя арцахского села Неркин Чартар Вагаршака Григоряна и гибель азербайджанской девочки 4 июля 2017 года – последствия преступной политики Азербайджана, Ильхама Алиева. Для алиевского режима политические, личные интересы превыше безопасности мирного населения, даже жизни маленьких детей", – отметила на брифинге руководитель проекта "Обыкновенный геноцид" Марина Григорян. Соавтор фильма Лариса Алавердян обратила внимание на тот факт, что до артобстрела прилегающей к школе территории, Азербайджан с помощью беспилотников вел наблюдение за местностью. "Очевидно, что они прекрасно знали о том, что на данной территории расположена школа, и дети ежедневно утром, примерно в 08:30, проводят во дворе школы зарядку. Азербайджанцы были хорошо осведомлены о распорядке дня в школе и пытались убить как можно больше детей", - заявила Алавердян. Она отметила, что Азербайджан целенаправленно предпринял атаки на мирное население, что противоречит всем нормам международного права. По словам Ларисы Алавердян, необходимо донести по всем возможным каналам факты совершенных Азербайджаном преступлений до соответствующих международных инстанций. Фильм, подготовленный Центром общественных связей и информации Аппарата президента Армении, переведен на русский, английский, французский и турецкий языки.