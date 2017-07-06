Серж Саркисян: Баку продолжает свою провокационную политику

Серж Саркисян принял Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера, который вскоре перейдет на другую работу. Собеседники затронули отношения и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС. Они высоко оценили уровень отношений Армения-ЕС. Саркисян выразил благодарность ЕС за оказание поддержки нашим сирийским соотечественникам со стороны регионального фонда «Мадад». Серж Саркисян и Герберт Зальбер коснулись также процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и последних развитий в зоне карабахского конфликта. Серж Саркиян назвал вызывающим обеспокоенность то, что азербайджанская сторона продолжает провокационную политику, нагнетая напряженность и не прислушиваясь к призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Герберт Зальбер подчеркнул: «ЕС продолжает считать, что мирному урегулированию проблемы нет альтернативы, и необходимо приложить усилия, чтобы избежать эскалации напряженности и проложить путь к переговорному процессу».