Серж Саркисян: Баку продолжает свою провокационную политику

  • Lragir.am
  • Страна - 06 Июля 2017, 21:18
Серж Саркисян принял Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера, который вскоре перейдет на другую работу.

Собеседники затронули отношения и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС. Они высоко оценили уровень отношений Армения-ЕС. Саркисян выразил благодарность ЕС за оказание поддержки нашим сирийским соотечественникам со стороны регионального фонда «Мадад».

Серж Саркисян и Герберт Зальбер коснулись также процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и последних развитий в зоне карабахского конфликта.

Серж Саркиян назвал вызывающим обеспокоенность то, что  азербайджанская сторона продолжает провокационную политику, нагнетая напряженность и не прислушиваясь к призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Герберт Зальбер подчеркнул: «ЕС продолжает считать, что мирному урегулированию проблемы нет альтернативы, и необходимо приложить усилия, чтобы избежать эскалации напряженности и проложить путь к переговорному процессу».

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