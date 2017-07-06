Вопрос армянских водительских прав решится в России в сентябре

Член Евразийской экономической комиссии, министр Карине Минасян надеется, что к сентябрю удастся решить вопрос, связанный с ограничениями деятельности в России водителей с правами третьих стран. Об этом Карине Минасян заявила 6 июля в беседе с журналистами, напомнив, что соответствующие ограничения вступили в силу в России с 1 июня. «Это ограничение не регулируется ЕАЭС, но поскольку бизнес-сообщество поднимает этот вопрос, мы им занимаемся. Проблему подняли Казахстан и Армения. Мы обсуждаем его на евразийской площадке, хотя он регулируется и двусторонними соглашениями. Россия уже заявила, что каким-то образом урегулирует проблему. Нам нужно гармонизировать свои требования к волителям. Но сейчас в России пришли к выводу, что для стран ЕАЭС будут внесены специальные поправки. В первом чтении они уже приняты, и мы надеемся, что к сентябрю вопрос решится», сказала Карине Минасян.