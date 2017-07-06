И вы после всего этого поедете на встречу?

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел в парламенте закрытое совещание с участием председателя парламентской комиссии по внешним сношениям Армена Ашотяна. После встречи министр сказал, что дипломатия не осуществляется посредством публичных заявлений, и МИД уведомляет о том, о чем можно уведомлять. На вопрос, могла ли азербайджанская сторона спровоцировать убийство ребенка, чтобы свалить вину на армянскую армию, Налбандян ответил, что уже прокомментировал ситуацию. На вопрос, планируется ли встреча министров Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян ответил, что Армения никогда не отказывалась от встреч. «Я уже говорил, что в июле не исключается встреча на уровне глав МИД», сказал он. «Переговоры не имеют альтернативы», добавил он, отвечая на вопрос, поедет ли он после всего этого на встречу. Что касается заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по словам Налбандяна, они должны были рефлексировать, и реакция последовала. До встречи армянская сторона переговорила с сопредседателями.