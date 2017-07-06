Планируем амбициозный рост собственных доходов

В 2017-22 гг. правительство планирует амбициозный рост собственных доходов. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Карен Карапетян. Он добавил, что планируется также жесткое управление расходами. Карен Карапетян поручил министрам направлять средства на проекты, обеспечивающие экономический прирост. «Мы устанавливаем трудновыполнимые планки соотношения налоги-ВВП, стабилизации внешнего долга, сокращения дефицита, что требует максимально напряженной работы», сказал он. Правительство одобрило программу среднесрочных расходов на 2018-20 гг..