Закон Армении «О свободе собраний» будет изменен в соответствии с Конституцией. Правительство Армении на очередном заседании 6 июля одобрило законопроект «О внесении изменений и дополнения в законе Армении «О свободе собраний». Законопроект устанавливает, что дополнительные ограничения на право прокуроров, следователей, а также служащих вооруженных сил, органов национальной безопасности, полиции и других силовых органов организовать и участвовать в собраниях может быть установлено иными законами.