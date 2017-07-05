Баку призвал ОБСЕ потребовать от Армении вывода войск из Карабаха

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ должны потребовать от Армении немедленного вывода войск из Карабаха, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Азербайджан многократно заявлял, что незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной эскалации ситуации в зоне конфликта и главным препятствием для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта… Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в соответствии с международными нормами и принципами, решениями и резолюциями международных организаций, должны потребовать от Армении немедленного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана и немедленного изменения статус-кво", — сказал Хикмет Гаджиев. "В то время, как сопредседатели МГ ОБСЕ после своего визита в регион и международные организации призывают к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, Армения осуществляет провокации, которые направлены на уничтожение мирных граждан и детей", — сказал он.