Серж Саркисян поздравил соотечественников с Днем Конституции

Армения отмечает День Конституции.Серж Саркисян поздравил соотечественников. «Исторический выбор народа Армении - строить свободное, демократическое и социальное государство. Эта цель чётко выражена в Основном Законе нашей страны. Конституция Республики Армения в течение прошедших лет для нашего государства и всего народа была прочной правовой опорой даже в самых сложных ситуациях. Естественно, за это время в нашей общественной и политической жизни произошли ощутимые перемены, в результате которых назрела необходимость конституционных реформ, что и стало сегодня реальностью в нашей стране. Как вы знаете, сейчас мы находимся на переходном этапе. Мы совершаем переход к парламентской системе правления. Мы убеждены, что нынешний, реформированный вариант Конституции Республики Армения предоставляет ещё большие возможности для развития демократии, соблюдения баланса между ветвями власти и вообще для того, чтобы наша страна развивалась всесторонне и без потрясений. Несомненно, в результате конституционных изменений мы будем иметь более справедливое и более стабильное государство и общество. Еще раз поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником и желаю, чтобы мы безоговорочно были верны букве и духу нашей Конституции», - говорится в поздравлении.