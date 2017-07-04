Чтобы дом экс-министра не оказался под водой

На внеочередном заседании парламента обсуждается предложение о дополнительном заборе воды из Севана, якобы, в сельскохозяйственных целях.

Депутат от фракции «Елк» Лена Назарян, обращаясь к содокладчику от парламентской комиссии – экс-министру экологии и экс-главе комитета Водного хозяйства – депутату Араму Арутюняну, напомнила, что его дом, который построен на самом берегу Севана, окажется под водой, если уровень воды в озере поднимется. «Вот почему его аргументы не внушают доверия, и цель этого проекта – не дать уйти под воду прибрежные незаконные строения», сказала она.